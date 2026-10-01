Sechs Verletzte bei Unfall mit drei Fahrzeugen

Am Donnerstag ist es kurz nach 18 Uhr zu einem Unfall im Seekirchener Ortsteil Mayerlehen in Salzburg gekommen. Drei Fahrzeuge waren dabei involviert. Sechs Personen sind leicht verletzt worden. Gegenüber ersten Meldungen wurden keine Personen in den Fahrzeugen eingeklemmt.
„Beim Eintreffen des ersten Einsatzfahrzeuges stellte sich die Lage glücklicherweise weniger dramatisch dar als zunächst angenommen“, heißt es seitens der Feuerwehr Seekirchen. Die Verletzten wurden mittels Rettung ins Krankenhaus gebracht.
An den Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden. Die Floriani aus Seekirchen waren mit 32 Mann im Einsatz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.