Salzburger (70) stürzte am Hochstaufen in den Tod

Ein tödliches Berg-Unglück ereignete sich am Mittwoch im bayerischen Bad Reichenhall, unweit der Salzburger Landesgrenze: Ein Wanderer entdeckte am Hochstaufen eine leblose Person. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen. Es dürfte sich um einen 70-Jährigen aus Salzburg handeln.
Laut den Angaben der Grenzpolizei Piding soll es zu einem „selbstverschuldeten Absturz“ des 70-Jährigen gekommen sein, heißt es im Bericht der bayerischen Einsatzkräfte. Der Verunglückte wurde am Mittwoch gegen 13 Uhr von einem Wanderer gefunden, der danach Alarm schlug.
Der Leichnam wurde bereits durch einen Polizeihubschrauber geborgen. Im Einsatz standen bayerische Alpinpolizisten sowie die Bergwacht aus Bad Reichenhall. Weitere Ermittlungen laufen.
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