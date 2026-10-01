Salzburger (70) stürzte am Hochstaufen in den Tod

Laut den Angaben der Grenzpolizei Piding soll es zu einem „selbstverschuldeten Absturz“ des 70-Jährigen gekommen sein, heißt es im Bericht der bayerischen Einsatzkräfte. Der Verunglückte wurde am Mittwoch gegen 13 Uhr von einem Wanderer gefunden, der danach Alarm schlug.