Start für rund 17.000 Studenten an Uni Salzburg

Das Semester beginnt mit mehreren Neuerungen. Das Service-Center mit Anmeldestelle ist an den Universitätsplatz übersiedelt. Rund ein Drittel der Bachelor-Studien kann jetzt individuell mit anderen Fächern kombiniert werden (Major-Minor-Modell). Für die Studentenvertretung ist dazu der Beratungsaufwand noch hoch. Marie Stenitzer, ÖH-Vorsitzende: „Es ist auf jeden Fall eine Aufwertung.“ Die Studierenden würden weiterhin die hohen Wohnkosten in Salzburg belasten, schildert Stenitzer. Neuerungen gibt es auch für angehende Lehrer: Das Bachelor-Studium wurde um ein Jahr verkürzt.