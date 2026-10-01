Start für rund 17.000 Studenten an Uni Salzburg

An der Uni Salzburg starten mit Semesterbeginn rund 17.000 Studenten in den Herbst. Das Semester beginnt mit mehreren Neuerungen. Herausfordernd bleiben vor allem auch die hohen Wohnkosten in Salzburg.
An der Universität Salzburg starten heute, Donnerstag, rund 17.000 Studenten in das neue Semester. Die Einschreibefrist ist zwar noch nicht zu Ende. Die Zahlen sollen jetzt aber bereits über jenen des Vorjahres liegen, heißt es bei der Uni.
Das Semester beginnt mit mehreren Neuerungen. Das Service-Center mit Anmeldestelle ist an den Universitätsplatz übersiedelt. Rund ein Drittel der Bachelor-Studien kann jetzt individuell mit anderen Fächern kombiniert werden (Major-Minor-Modell). Für die Studentenvertretung ist dazu der Beratungsaufwand noch hoch. Marie Stenitzer, ÖH-Vorsitzende: „Es ist auf jeden Fall eine Aufwertung.“ Die Studierenden würden weiterhin die hohen Wohnkosten in Salzburg belasten, schildert Stenitzer. Neuerungen gibt es auch für angehende Lehrer: Das Bachelor-Studium wurde um ein Jahr verkürzt.
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