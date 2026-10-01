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Blühende Neueröffnung

Statt Doll liefert Elena jetzt den Blumenstrauß

Salzburg
01.10.2026 08:45
Elena wechselt nach 13 Jahren von der Rolle der Angestellten zur Chefin.
Elena wechselt nach 13 Jahren von der Rolle der Angestellten zur Chefin.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Miroslava Dicheva
Von Miroslava Dicheva

„Ich kann es immer noch nicht glauben“, schwärmt die Floristin Elena Terzic. Sie führt seit heute ein Traditionsgeschäft unter ihrem Namen. 13 Jahre lang war sie beim Kunstgärtner Doll angestellt, nun wagt sie den Schritt in die Selbstständigkeit.  

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Der Traditionsbetrieb hat endgültig geschlossen! Der über die Landesgrenzen hinaus bekannte Blumenkünstler Doll versorgte jahrelang den Wiener Opernball mit Blumenschmuck. Sein Stammsitz war in Salzburg-Nonntal, wo die verwaisten Gewächshäuser aus Glas abgerissen werden sollen. Auch wenn er sich aus dem Berufsleben zurückzieht, bleibt ein Stück Ära Doll erhalten: Eine seiner ehemaligen Floristinnen, Elena Terzic, übernimmt seine Filiale am Standort Parsch, im Borromäus-Point.

Jetzt versprüht Elena den Blumenduft in Salzburg-Parsch.
Jetzt versprüht Elena den Blumenduft in Salzburg-Parsch.(Bild: Markus Tschepp)

„Elena“ heißt der Blumenladen, der heute eröffnet. „Vor fünf Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich einmal mein eigenes Geschäft eröffne. Ich kann es immer noch nicht glauben“, schwärmt Elena beim „Krone“-Besuch vor der heutigen Eröffnung.

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Seit Juni geht es bei der 46-Jährigen drunter und drüber. Schließlich war der Schritt zur Selbstständigkeit „kein einfacher“, wie sie sagt. Denn: Sicher war sie sich nicht mit der Geschäftsübernahme. „Als mein Ex-Chef die Schließung angekündigt hat, wusste ich beruflich nicht mehr weiter.“ Doll bestärkte sie aber im ganzen Prozess und unterstützte sie auch finanziell. Dadurch fand sie den Mut. „Ich war 13 Jahre lang bei Doll angestellt. Aufgeregt bin ich trotzdem“, schmunzelt die Neuchefin. Heute sind alle Interessierten auf gratis Getränke und Snacks eingeladen.

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