Statt Doll liefert Elena jetzt den Blumenstrauß

Seit Juni geht es bei der 46-Jährigen drunter und drüber. Schließlich war der Schritt zur Selbstständigkeit „kein einfacher“, wie sie sagt. Denn: Sicher war sie sich nicht mit der Geschäftsübernahme. „Als mein Ex-Chef die Schließung angekündigt hat, wusste ich beruflich nicht mehr weiter.“ Doll bestärkte sie aber im ganzen Prozess und unterstützte sie auch finanziell. Dadurch fand sie den Mut. „Ich war 13 Jahre lang bei Doll angestellt. Aufgeregt bin ich trotzdem“, schmunzelt die Neuchefin. Heute sind alle Interessierten auf gratis Getränke und Snacks eingeladen.