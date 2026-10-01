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Deutsche Post schluckt Salzburger Unternehmen

Salzburg
01.10.2026 17:15
Die Deutsche Post kauft das Salzburger Unternehmen Myflexbox.
Die Deutsche Post kauft das Salzburger Unternehmen Myflexbox.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
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Von Salzburg-Krone

Die Salzburger Paketautomatenfirma Myflexbox hat einen neuen Eigentümer, gehört nun zur Deutschen Post. In Österreich ist das Unternehmen bereits mit rund 1.000 Stationen vertreten. Zum Kaufpreis ist nichts bekannt.

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Die Deutsche Post hat die Salzburger Paketautomatenfirma Myflexbox übernommen. Der Kauf sei inzwischen vollzogen, teilte der deutsche Logistikkonzern aus Bonn mit. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Verkäufer sind die britischen Investoren von Star Capital, die Myflexbox vor einigen Jahren übernommen hatten.

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Myflexbox betreibt derzeit rund 2.000 Automaten in Deutschland und weitere 1.000 in Österreich. Die Firma beschäftigt rund 100 Mitarbeiter und gilt als größter anbieterunabhängiger Paketautomatenbetreiber. Mit der Übernahme wird das Unternehmen nun Teil des DHL-Konzerns.

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