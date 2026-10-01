Deutsche Post schluckt Salzburger Unternehmen

Die Deutsche Post hat die Salzburger Paketautomatenfirma Myflexbox übernommen. Der Kauf sei inzwischen vollzogen, teilte der deutsche Logistikkonzern aus Bonn mit. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Verkäufer sind die britischen Investoren von Star Capital, die Myflexbox vor einigen Jahren übernommen hatten.