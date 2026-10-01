87-Jährige starb drei Monate nach Raubüberfall

Angehörige fanden Opfer verletzt am Boden

Zudem wird jetzt wegen des Verdachts des schweren Raubes mit Todesfolge ermittelt. Die beiden Tatverdächtigen, zwei Rumänen (42 und 45), befinden sich schon seit einige Wochen in U-Haft. Sie sollen gemeinsam die Frau mitten am Tag bei ihrem Wohnhaus im Salzburger Stadtteil Taxham überfallen haben. Angehörige fanden das Opfer erst einen Tag später: Die 87-Jährige lag schwer verletzt im Eingangsbereich des Hauses – sie dürfte dort mehrere Stunden gelegen haben. Ein paar Tage nach der Tat konnte der erste Tatverdächtige ausgeforscht und verhaftet werden. Der zweite mutmaßliche Räuber wurde durch einen Europäischen Haftbefehl in seinem Heimatland erwischt – er wurde bereits nach Salzburg ausgeliefert.