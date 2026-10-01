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„Sie war gutmütig“

87-Jährige starb drei Monate nach Raubüberfall

Salzburg
01.10.2026 14:01
Die Ermittlungen in dem Fall laufen weiter.
Die Ermittlungen in dem Fall laufen weiter.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Antonio Lovric
Von Antonio Lovric

Eine Salzburgerin (87) erlag vor wenigen Tagen ihren schweren Verletzungen, die sie durch einen brutalen Raubüberfall davongetragen hatte. Laut Opfer-Anwalt hatte sie vor der Tat den mutmaßlichen Räubern sogar Essen gegeben. Die Staatsanwaltschaft bestätigt jetzt Ermittlungen wegen Raubes mit Todesfolge.

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Eine traurige Nachricht erreichte die „Krone“: Jene 87 Jahre alte Salzburgerin, die am 13. Juni Opfer eines brutalen Raubüberfalles wurde, ist vor wenigen Tagen ihren schweren Verletzungen erlegen. Dies bestätigte die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage: „Eine Obduktion wurde angeordnet. Es werden noch mehrere Gutachten eingeholt“, heißt es von der Anklagebehörde.

Angehörige fanden Opfer verletzt am Boden
Zudem wird jetzt wegen des Verdachts des schweren Raubes mit Todesfolge ermittelt. Die beiden Tatverdächtigen, zwei Rumänen (42 und 45), befinden sich schon seit einige Wochen in U-Haft. Sie sollen gemeinsam die Frau mitten am Tag bei ihrem Wohnhaus im Salzburger Stadtteil Taxham überfallen haben. Angehörige fanden das Opfer erst einen Tag später: Die 87-Jährige lag schwer verletzt im Eingangsbereich des Hauses – sie dürfte dort mehrere Stunden gelegen haben. Ein paar Tage nach der Tat konnte der erste Tatverdächtige ausgeforscht und verhaftet werden. Der zweite mutmaßliche Räuber wurde durch einen Europäischen Haftbefehl in seinem Heimatland erwischt – er wurde bereits nach Salzburg ausgeliefert.

Gutachter arbeiten im Justiz-Auftrag
Gerichtsmediziner müssen nun im Auftrag der Justiz klären, wie weit die Verletzungsfolgen zum Tod der Frau geführt haben. Kürzlich sei in dem Fall auch eine Tatrekonstruktion durchgeführt worden.

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Opfer-Anwalt Stefan Rieder vom Opferschutzverein Weißer Ring vertritt die Angehörigen der 87-Jährigen: „Hier wurde die Gutmütigkeit der Dame ausgenützt. Die Frau hat einen der Täter bei sich im Garten arbeiten lassen und hat ihm auch Essen gegeben.“ Danach soll sie auf brutale Weise überfallen worden sein. Den bisherigen Ermittlungen nach sei Bargeld und Schmuck gestohlen worden.

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