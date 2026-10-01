Nächste Stadt-Baustelle löst einen Wirbel aus

Salzburg hat seinen nächsten Bau-Wirbel! Nach der Neutor-Baustelle und den Grabungen am Makartplatz gibt es jetzt Aufregung um die nächsten Arbeiten in der Stadt Salzburg. Diesmal sind Radfahrer betroffen ...
Es geht um die Unterführung der Staatsbrücke am Rudolfskai, eine der meistbefahrenen Radstrecken in der Stadt. Unmut gibt es auch innerhalb der Stadtregierung. Bürgerlisten-Klubchefin Ingeborg Haller wirft Stadt-Vize Kay-Michael Dankl (KPÖ) schlechte Koordination vor.
Just in der Rad-Hauptsaison sei eine wichtige Strecke gesperrt. „Die Information, insbesondere was Baustellen auf wichtigen Radrouten betrifft, muss besser werden. Und auch die zeitliche Koordination ist in diesem Fall deutlich verbesserungsfähig“, richtet Haller dem zuständigen Dankl aus.
Auch Neos-Gemeinderat Lukas Rupsch kritisiert: „Mit der jetzigen Sperre der Rad-Unterführung bei der Staatsbrücke ist das Fass am Überlaufen, und nur als absolutes Desaster zu bezeichnen. Kein Vorlauf, keine Planung, es herrscht das Chaos bei den Baustellen in der Stadt.“
Bei den Arbeiten werden Hochwasserschäden beseitigt. Die Elastomerlager, auf denen die Unterführung aufliegt, werden erneuert und der Belag wird saniert. Die Sperre ist bis 14. Oktober geplant, an Wochenenden ist die Unterführung befahrbar.
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