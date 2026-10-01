Verarbeitetes Fleisch nur in Maßen essen

Schon 2015 stufte die „International Agency for Research on Cancer“ – eine Unterorganisation der Weltgesundheitsorganisation – verarbeitetes Fleisch als krebserregend für Menschen ein. Besonders gut belegt war bereits damals der Zusammenhang mit Darmkrebs. Eine neue große europäische Studie liefert nun zusätzliche Hinweise für zwei weitere Krebsarten, die mit dem Konsum von verarbeitetem Fleisch assoziiert sind. Hierfür wurden Daten von mehr als 450.000 Menschen ausgewertet, die über rund 14 Jahre beobachtet worden waren. Das Ergebnis: Ein höherer Verzehr von verarbeiteten Fleischprodukten stand im Zusammenhang mit einem erhöhten Risiko für Magenkrebs, insbesondere für Magenkrebs vom intestinalen Typ, sowie für Adenokarzinome der Speiseröhre. Das bedeutet im Detail: mit jeweils zusätzlichen 30 Gramm verarbeitetem Fleisch pro Tag war das Risiko an Magenkrebs zu erkranken um neun Prozent und für ein Adenokarzinom der Speiseröhre gleich um 13 Prozent höher.