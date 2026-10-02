Opferstock zertrümmert: „Wer macht denn so etwas?“

„Sie müssen sich ihrer Sache sehr sicher gewesen sein“

Eine Überwachungskamera gibt es in der Kirche selbstredend nicht, alarmgesichert ist lediglich der Altarraum. Der Opferstock befindet sich direkt an einem Seiteneingang. „Sie müssen sich ihrer Sache also wirklich sehr sicher gewesen sein“, kann es der Diakon immer noch nicht fassen.