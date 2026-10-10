Im Park: „Kind hielt Drogenspritze in der Hand“

Die Drogenbrennpunkte in Wien scheinen wohlbekannt, doch nun tut sich an einem weiteren Ort dringender Handlungsbedarf auf – ausgerechnet auf einem Spielplatz in der Nähe einer Bim-Station. Wiener Linien, und sogar FPÖ und SPÖ sind sich einig, dass das so nicht weitergehen kann. Inzwischen bleibt die Gefahr für die Kinder.