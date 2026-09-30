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Frage des Tages

Unterschreiben Sie das ORF-Volksbegehren?

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30.09.2026 11:27
Die Debatte um die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks reißt nicht ab.
Die Debatte um die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks reißt nicht ab.(Bild: Imre Antal)
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Von Community

Seit ihrer Einführung sorgt die ORF-Haushaltsabgabe für hitzige Diskussionen im ganzen Land. Nun soll ein Volksbegehren neuen Druck auf die Politik ausüben. Unsere Frage des Tages vom 30. September lautet: „Unterschreiben Sie das Volksbegehren gegen die ORF-Gebühren?“

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Was halten Sie von der Pflichtabgabe für alle? Wie sollte der ORF stattdessen finanziert werden? Was gefällt Ihnen am Programm und was stört Sie daran am meisten? Was spricht für Sie persönlich für oder gegen dieses Volksbegehren?

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