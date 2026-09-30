Unterschreiben Sie das ORF-Volksbegehren?

Seit ihrer Einführung sorgt die ORF-Haushaltsabgabe für hitzige Diskussionen im ganzen Land. Nun soll ein Volksbegehren neuen Druck auf die Politik ausüben. Unsere Frage des Tages vom 30. September lautet: „Unterschreiben Sie das Volksbegehren gegen die ORF-Gebühren?“
Was halten Sie von der Pflichtabgabe für alle? Wie sollte der ORF stattdessen finanziert werden? Was gefällt Ihnen am Programm und was stört Sie daran am meisten? Was spricht für Sie persönlich für oder gegen dieses Volksbegehren?
Teilen Sie Ihre Meinungen und Einschätzungen mit uns und der Community in den Kommentaren!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.