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Frage des Tages

Flugzeugterror: Haben Sie Angst vorm Fliegen?

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01.10.2026 12:44
Die „flydubai“-Maschine war auf dem Weg von Dubai nach Tel Aviv.
Die „flydubai“-Maschine war auf dem Weg von Dubai nach Tel Aviv.(Bild: AFP/KARIM SAHIB)
Porträt von Stefan Svitak
Von Stefan Svitak

Der dramatische Entführungsversuch an Bord eines Flugs nach Tel Aviv schockiert weltweit: Nur durch den Widerstand des schwer verletzten Piloten und einiger mutiger Passagiere konnte eine Katastrophe verhindert werden. Unsere Frage des Tages vom 1. Oktober lautet: „Haben Sie Angst vorm Fliegen?“

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Wie hat die versuchte Flugzeugentführung Ihr Sicherheitsempfinden im Flugverkehr beeinflusst? Verzichten Sie dadurch auf nicht notwendige Flugreisen, oder haben Sie allgemein Angst vorm Fliegen? Denken Sie, dass die Sicherheitsvorkehrungen in der Luftfahrt ausreichend sind, oder gibt es an einigen Stellen Verbesserungsbedarf?

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