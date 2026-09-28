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Frage des Tages

Neuer ÖFB-Kader: Zufrieden mit Rangnicks Umbau?

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28.09.2026 11:34
Zwei Siege in der Nations League: Der Neustart für Rangnicks Elf ist geglückt.
Zwei Siege in der Nations League: Der Neustart für Rangnicks Elf ist geglückt.(Bild: GEPA)
Porträt von Stefan Svitak
Von Stefan Svitak

Zwei Spiele, sechs Tore, sechs Punkte: Der Start in die Nations League Saison verlief für die Nationalmannschaft bisher nach Plan. Nach dem Ausfall von festen Teamgrößen wie Alaba, Sabitzer, Baumgartner und Co. scheint die Verjüngungskur von Teamchef Rangnick geglückt zu sein. Unsere Frage des Tages vom 28. September lautet: „Neuer ÖFB-Kader: Sind Sie mit Rangnicks Umbau zufrieden?“

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Wie bewerten Sie die ersten Matches der Nationalmannschaft nach der Weltmeisterschaft? Sind Sie mit den Änderungen von Teamchef Rangnick zufrieden? Welcher Debütant hat Ihnen besonders gefallen und wen würden Sie gerne in den kommenden Spielen noch auf dem Platz sehen?

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