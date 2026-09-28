Neuer ÖFB-Kader: Zufrieden mit Rangnicks Umbau?

Zwei Spiele, sechs Tore, sechs Punkte: Der Start in die Nations League Saison verlief für die Nationalmannschaft bisher nach Plan. Nach dem Ausfall von festen Teamgrößen wie Alaba, Sabitzer, Baumgartner und Co. scheint die Verjüngungskur von Teamchef Rangnick geglückt zu sein. Unsere Frage des Tages vom 28. September lautet: „Neuer ÖFB-Kader: Sind Sie mit Rangnicks Umbau zufrieden?“