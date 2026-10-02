Spritpreisbremse: VCÖ kritisiert Gießkannenprinzip

VCÖ fordert Maßnahmen zur Spritverbrauchssenkung

Für VCÖ-Expertin Maria Schenk ist die Spritpreisbremse daher aus sozialer und ökonomischer Sicht widersinnig. Der VCÖ spricht sich deshalb für eine bedarfsorientierte Unterstützung aus. Gleichzeitig bedürfe es Maßnahmen, um den Spritverbrauch zu senken. Dazu könnten etwa niedrigere Tempolimits oder eine Sensibilisierung für spritsparendes Fahrverhalten zählen. Damit würde auch der Treibstoffbedarf und damit die Inflation sinken, so Schenk.