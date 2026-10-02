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Eishockey-Meister: Ist alles schon zu verteufeln?

Eishockey
02.10.2026 07:30
Neo-Verteidiger Clay Hanus zeigt etwa noch nicht das, was man von ihm erhofft hat. Die ...
Neo-Verteidiger Clay Hanus zeigt etwa noch nicht das, was man von ihm erhofft hat. Die Fußstapfen sind nach den Abgängen von Bailen, Kotkansalo und Holzer aber auch groß.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kothgasser
Von Christoph Kothgasser

Quo vadis, Graz99ers? Die Erwartungshaltung beim Eishockeymeister ist nach dem ersten historischen Titel auch im Umfeld mittlerweile stark gestiegen. Nach sechs Runden hat die Lacroix-Truppe allerdings erst sieben Punkte am Konto. Fehlt es an Qualität? Warum läuft es nicht? Ein Kommentar von Christoph Kothgasser.

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„Meister wirst mit dieser Mannschaft nicht.“ Wenn man die Kommentare in Fan-Foren und auf Social Media liest, wird einem schon angst und bange. Eishockeymeister Graz ist ja nur mit sieben Punkten gestartet. Aber ist tatsächlich alles so schlecht?

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