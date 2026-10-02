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In 8 Stunden auf ISS

Astronauten erreichen Raumstation in Rekordzeit

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02.10.2026 07:53
Der Start der Rakete „Falcon 9“ vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida – ...
Der Start der Rakete „Falcon 9“ vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida – die ,Raumkapsel „Dragon“ wurde in Rekordzeit zur ISS gebracht.(Bild: EPA/JOEL KOWSKY / NASA / HANDOUT)
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Von krone.at

In Rekordzeit hat eine US-Raumkapsel die Internationale Raumstation ISS erreicht. Nur 7 Stunden und 55 Minuten nach dem Start dockte die Raumkapsel „Dragon“ des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX an der ISS an.

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Laut der US-Raumfahrtbehörde Nasa ist das die schnellste Zeitspanne vom Start bis zum Andocken eines US-Raumschiffs in der Geschichte der ISS. Die Gruppe von vier Astronauten war am Donnerstagvormittag (Ortszeit) vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet.

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Luke wird erst nach Prüfungen geöffnet
An Bord sind die Nasa-Astronauten Jessica Watkins und Luke Delaney, der kanadische Astronaut Joshua Kutryk sowie der russische Kosmonaut Sergej Teterjatnikow. Die Kapsel dockte der Nasa zufolge um 19.05 Uhr Ortszeit (1.05 Uhr MESZ am Freitag) am „Harmony“-Modul der ISS an. Nach einigen Prüfungen sollte dann die Luke zur Raumstation geöffnet werden.

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