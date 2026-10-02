Eklat um Ronaldo: Jesus legt noch einmal nach!

Jorge Jesus betonte, dass die Mannschaft an den Coach glaube und der Vorfall mit Ronaldo keine Spaltung auslösen werde. „Nichts deutet darauf hin, dass die Spieler mich nicht unterstützen. Wichtig ist, was wir tun müssen. Ich weiß, warum du diese Frage gestellt hast. Solche Dinge passieren, aber sie spalten die Gruppe nicht - und werden sie auch nicht spalten“, sagte Jesus in der Pressekonferenz.