Ex erhebt schockierende Vorwürfe gegen Halle Berry

Gemeinsame Elternberatung

Im Mai 2024 hatten sich Berry und Martinez laut Gerichtsdokumenten auf eine gemeinsame Elternberatung mit einem Coach geeinigt. Ziel war es, „Streitigkeiten und Konflikte zwischen ihnen beizulegen, um eine erfolgreiche gemeinsame Erziehung“ ihres damals neunjährigen Sohnes Maceo zu ermöglichen. Beide verpflichteten sich zur Teilnahme an den Sitzungen. Zunächst sollte jeder von ihnen ein Einzelgespräch mit dem Coach führen. Anschließend waren mindestens sechs gemeinsame Sitzungen zur Verbesserung ihrer Zusammenarbeit als Eltern vorgesehen.