Ex erhebt schockierende Vorwürfe gegen Halle Berry

Schock-Vorwürfe gegen Halle Berry! Ihr Ex-Ehemann Olivier Martinez wirft ihr in einem Antrag vor Gericht vor, den gemeinsamen Sohn Maceo körperlich misshandelt zu haben. Deshalb verlangt der französische Schauspieler nun, dass ihm das alleinige Sorgerecht für den 12-Jährigen zugesprochen wird. Berry weist die Vorwürfe unterdessen vehement zurück.
Wie aus den Gerichtsdokumenten hervorgeht, die dem Magazin „People“ vorliegen, hat der 60-Jährige sogar eine einstweilige Verfügung gegen die Oscargewinnerin beantragt. Er wirft Berry vor, „mir emotionalen und seelischen Schaden“ zugefügt zu haben, indem „sie unser minderjähriges Kind Maceo körperlich misshandelt hat“.
Berry soll Sohn gewürgt haben
Martinez behauptet, Berry sei am 26. September 2026 gegen ihren Sohn handgreiflich geworfen, habe ihre Hände um seinen Hals gelegt und ihn gewürgt. Zudem behauptet er, dass es in den vergangenen Jahren „weitere Fälle von Misshandlung“ gegeben habe.
Im Gerichtsantrag heißt es im Wortlaut: „Bei diesen Vorfällen handelt es sich um weitere körperliche Angriffe auf unseren Sohn sowie um verbale und emotionale Misshandlungen mir gegenüber durch die Antragstellerin (Berry).“
Berry weist Vorwürfe vehement zurück
Berrys Anwältin erklärte gegenüber dem „People“-Magazin: „Zu sagen, dieser Antrag sei völlig unbegründet und bewusst irreführend, wäre eine Untertreibung.“
Berry sei „an ein solch ungeheuerliches Verhalten von Herrn Martinez gewöhnt“, fuhr ihre Anwältin fort. „Auch wenn sie zutiefst betrübt ist, wird sie sich nicht davon abhalten lassen, für Maceos Wohl zu kämpfen und ihm die Liebe und Unterstützung zu geben, die er braucht.“
Ehe-Aus nach zwei Jahren
Berry und Martinez hatten im Oktober 2015 nach zwei Jahren Ehe die Scheidung eingereicht. Damals veröffentlichten sie eine gemeinsame Erklärung, in der es hieß, sie würden ihren getrennten Weg „mit Liebe und Respekt füreinander und mit dem gemeinsamen Fokus darauf fortsetzen, was das Beste für unseren Sohn ist“. Es dauerte fast acht Jahre, bis die Scheidung endlich amtlich wurde.
Ein Teil der Vereinbarung sah das gemeinsame Sorgerecht für den Sohn vor. Berry verpflichtete sich außerdem, Martinez monatlich 8000 Dollar Unterhalt zu zahlen. Darüber hinaus muss sie ihm „4,3 Prozent aller Einkünfte zahlen, die sie über zwei Millionen Dollar hinaus erzielt“. Zudem wurde die 60-Jährige dazu verpflichtet, die Kosten für die Privatschule ihres Sohnes sowie für sämtliche außerschulischen Aktivitäten zu übernehmen.
Gemeinsame Elternberatung
Im Mai 2024 hatten sich Berry und Martinez laut Gerichtsdokumenten auf eine gemeinsame Elternberatung mit einem Coach geeinigt. Ziel war es, „Streitigkeiten und Konflikte zwischen ihnen beizulegen, um eine erfolgreiche gemeinsame Erziehung“ ihres damals neunjährigen Sohnes Maceo zu ermöglichen. Beide verpflichteten sich zur Teilnahme an den Sitzungen. Zunächst sollte jeder von ihnen ein Einzelgespräch mit dem Coach führen. Anschließend waren mindestens sechs gemeinsame Sitzungen zur Verbesserung ihrer Zusammenarbeit als Eltern vorgesehen.
Ein Insider verriet „People“, dass Berry und Martinez „sehr unterschiedliche Erziehungsstile“ hätten, was die gemeinsame Elternschaft nicht einfach machen: „Fakt ist aber auch, dass beide Maceo lieben.“
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