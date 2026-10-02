Nach Timmy-Drama: Taucher fordert jetzt Millionen

Tauchunternehmen hat „Timmys“ Barge organisiert

Bei der jetzigen Klage soll es um eine offene Schlussrechnung gehen, wie die „Ostsee-Zeitung“ berichtete. Der Taucher, der Walter-Mommert verklagt, war während der Wal-Rettung als technischer Dienstleister im Einsatz. Gemeinsam mit einem Team an Spezialisten war er auf der Insel Poel an dem aufwendigen Unterfangen beteiligt. Er hatte unter anderem die Barge organisiert, mit der das Tier zurück in die Nordsee gebracht worden war.