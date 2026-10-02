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Gescheiterte Rettung

Nach Timmy-Drama: Taucher fordert jetzt Millionen

Ausland
02.10.2026 07:24
Der Rettungsversuch von „Timmy“ ist gescheitert.
Der Rettungsversuch von „Timmy“ ist gescheitert.(Bild: APA/dpa/Philip Dulian)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im Frühjahr hat eine private Initiative rund um eine Unternehmerin versucht, den gestrandeten Buckelwal „Timmy“ vor Poel zu retten. Das Tier starb jedoch nach der Freilassung vor der dänischen Küste. Jetzt verklagt eine Tauchfirma die Frau auf rund 1,3 Millionen Euro.

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Die Unternehmerin Walter-Mommert und der Media-Markt-Mitgründer Walter Gunz waren im Frühjahr öffentlich als Geldgeber der privaten Initiative aufgetreten. Sie wollten den in der Ostsee gestrandeten Buckelwal retten. Über eine Anwältin sollen die beiden Initiatoren erklärt haben, sämtliche mit der Rettung verbundenen Kosten tragen zu wollen.

Tauchunternehmen hat „Timmys“ Barge organisiert
Bei der jetzigen Klage soll es um eine offene Schlussrechnung gehen, wie die „Ostsee-Zeitung“ berichtete. Der Taucher, der Walter-Mommert verklagt, war während der Wal-Rettung als technischer Dienstleister im Einsatz. Gemeinsam mit einem Team an Spezialisten war er auf der Insel Poel an dem aufwendigen Unterfangen beteiligt. Er hatte unter anderem die Barge organisiert, mit der das Tier zurück in die Nordsee gebracht worden war.

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Unternehmerin weigert sich, zu zahlen
Das Problem: Walter-Mommert schulde ihm noch immer Geld für seine Dienste. Die Unternehmerin wolle jedoch nicht zahlen, heißt es in Medienberichten. Sie wirft Babbel vor, Vorgaben des Bergungs- und Rettungskonzepts nicht eingehalten zu haben. 

Wal hat die Rettungsaktion nicht überlebt
Der Buckelwal hatte wochenlang in flachen Gewässern vor Poel gelegen, bevor eine private Initiative das bereits geschwächte Tier Ende April mit einem Lastkahn in Richtung Nordsee transportierte. Am 2. Mai wurde der Wal rund 70 Kilometer vor Skagen freigelassen. Kritiker der Rettungsaktion hatten die Überlebenschancen des Buckelwals als zu gering eingeschätzt. Knapp zwei Wochen später wurde das Tier vor der dänischen Insel Anholt tot gefunden. 

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