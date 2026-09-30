Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diskutieren Sie mit!

Was darf uns das Kulturangebot in Wien kosten?

Forum
30.09.2026 12:44
Großer Kultur-Wirbel um eine der traditionsreichsten Musicalbühnen der Bundeshauptstadt.
Großer Kultur-Wirbel um eine der traditionsreichsten Musicalbühnen der Bundeshauptstadt.(Bild: VBW Rubert Steiner)
Porträt von Community
Von Community

Trotz ausverkaufter Ränge fließt jedes Jahr viel Geld aus dem Wiener Kulturbudget ins Ronacher. Das bringt die Debatte ins Rollen: Braucht Wien wirklich zwei große Musicalbühnen oder reicht das Raimund Theater völlig aus? 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ein Abend im Ronacher ist für viele Musicalfans ein Fixpunkt. Die Vorstellungen sind fast immer voll, doch der Betrieb kostet auch die Steuerzahler einiges an Geld. Dass Musicals hierzulande so stark gefördert werden, während private Theater im Ausland ohne Subventionen Gewinne machen, stößt einzelnen sauer auf. Andere verweisen auf den enormen Erfolg und die ausverkauften Vorstellungen. Ein Aus für das Ronacher wäre für sie undenkbar. 

Ihre Meinung zählt!
Wie wichtig ist das Ronacher für Sie ganz persönlich? Welche Kulturangebote oder Theaterhäuser in Wien besuchen Sie generell am liebsten? Wie beurteilen Sie den Einsatz von Steuergeldern für Musicals? Wie sollte eine Stadt wie Wien aus Ihrer Sicht am besten entscheiden, wo im Kulturbereich gespart wird?

Wir freuen uns auf Ihre Ansichten und Erfahrungen in den Kommentaren!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Forum
30.09.2026 12:44
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Zeitumstellung so früh wie schon lange nicht mehr
134.169 mal gelesen
In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober endet die Sommerzeit, die Uhren werden um drei Uhr auf ...
Niederösterreich
E-Scooter-Fahrer reißt Stahltor aus Verankerung!
83.148 mal gelesen
Der Bursche rammte das Tor mit höllischer Geschwindigkeit, es wurde aus der Verankerung ...
Innenpolitik
Nach „Krone“-Interview: SPÖ völlig in Schockstarre
80.271 mal gelesen
Bekommt Andreas Babler Konkurrenz? Der Vizekanzler will es wohl noch nicht ganz wahrhaben.
Innenpolitik
So macht sich Kickl über SPÖ und Zeiler lustig
990 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl quittiert die aktuelle Obmanndiskussion innerhalb der SPÖ mit Spott und ...
Wien
Hier geboren, aber Deutsch ist Fremdsprache
917 mal kommentiert
Sie sind keine Zuwanderer und scheitern dennoch an der Sprache: Eine aktuelle Auswertung über ...
Wien
Ludwigs SPÖ verliert weiter – FPÖ kommt näher ran
893 mal kommentiert
Bürgermeister Michael Ludwig zieht noch Wähler an, aber der Vorsprung der SPÖ schmilzt dahin.
Mehr Forum
Frage des Tages
Unterschreiben Sie das ORF-Volksbegehren?
Diskutieren Sie mit!
Mehr unperfektes Obst und Gemüse in die Regale?
Frage des Tages
Steigende Preise: Planen Sie einen Skiurlaub?
Kampf um Parteivorsitz
Welche Inhalte braucht die SPÖ für den Erfolg?
Frage des Tages
Neuer ÖFB-Kader: Zufrieden mit Rangnicks Umbau?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf