Was darf uns das Kulturangebot in Wien kosten?

Ein Abend im Ronacher ist für viele Musicalfans ein Fixpunkt. Die Vorstellungen sind fast immer voll, doch der Betrieb kostet auch die Steuerzahler einiges an Geld. Dass Musicals hierzulande so stark gefördert werden, während private Theater im Ausland ohne Subventionen Gewinne machen, stößt einzelnen sauer auf. Andere verweisen auf den enormen Erfolg und die ausverkauften Vorstellungen. Ein Aus für das Ronacher wäre für sie undenkbar.