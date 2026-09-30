Was darf uns das Kulturangebot in Wien kosten?

Trotz ausverkaufter Ränge fließt jedes Jahr viel Geld aus dem Wiener Kulturbudget ins Ronacher. Das bringt die Debatte ins Rollen: Braucht Wien wirklich zwei große Musicalbühnen oder reicht das Raimund Theater völlig aus?
Ein Abend im Ronacher ist für viele Musicalfans ein Fixpunkt. Die Vorstellungen sind fast immer voll, doch der Betrieb kostet auch die Steuerzahler einiges an Geld. Dass Musicals hierzulande so stark gefördert werden, während private Theater im Ausland ohne Subventionen Gewinne machen, stößt einzelnen sauer auf. Andere verweisen auf den enormen Erfolg und die ausverkauften Vorstellungen. Ein Aus für das Ronacher wäre für sie undenkbar.
Ihre Meinung zählt!
Wie wichtig ist das Ronacher für Sie ganz persönlich? Welche Kulturangebote oder Theaterhäuser in Wien besuchen Sie generell am liebsten? Wie beurteilen Sie den Einsatz von Steuergeldern für Musicals? Wie sollte eine Stadt wie Wien aus Ihrer Sicht am besten entscheiden, wo im Kulturbereich gespart wird?
Wir freuen uns auf Ihre Ansichten und Erfahrungen in den Kommentaren!
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