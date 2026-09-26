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Frage des Tages

SPÖ: Wäre Gerhard Zeiler der Richtige für den Job?

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26.09.2026 12:19
Gerhard Zeiler: Bereitet SPÖ-Obmann Andreas Babler im Moment Kopfzerbrechen.
Gerhard Zeiler: Bereitet SPÖ-Obmann Andreas Babler im Moment Kopfzerbrechen.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Thomas Brauner
Von Thomas Brauner

In der SPÖ rumort es, nachdem sich Spitzenmanager Gerhard Zeiler für den Posten als Parteichef in Position gebracht hat. Damit dürfte es in einen politisch heißen Herbst gehen. Unsere Frage des Tages vom 26. September lautet: „Wäre Gerhard Zeiler der Richtige an der SPÖ-Spitze?“

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Ihre Meinung zählt!
Was halten Sie von der „Bewerbung“ des Topmanagers Zeiler für den Chefposten der sozialdemokratischen Partei? Halten Sie ihn für den richtigen Kandidaten, um die angeschlagene Partei wieder auf Erfolgskurs zu führen? Wo sehen Sie im Moment die größten Probleme der SPÖ, und kann ein neuer Parteiobmann diese Probleme lösen?

Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!

 

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