SPÖ: Wäre Gerhard Zeiler der Richtige für den Job?

In der SPÖ rumort es, nachdem sich Spitzenmanager Gerhard Zeiler für den Posten als Parteichef in Position gebracht hat. Damit dürfte es in einen politisch heißen Herbst gehen. Unsere Frage des Tages vom 26. September lautet: „Wäre Gerhard Zeiler der Richtige an der SPÖ-Spitze?“
Ihre Meinung zählt!
Was halten Sie von der „Bewerbung“ des Topmanagers Zeiler für den Chefposten der sozialdemokratischen Partei? Halten Sie ihn für den richtigen Kandidaten, um die angeschlagene Partei wieder auf Erfolgskurs zu führen? Wo sehen Sie im Moment die größten Probleme der SPÖ, und kann ein neuer Parteiobmann diese Probleme lösen?
Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.