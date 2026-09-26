SPÖ: Wäre Gerhard Zeiler der Richtige für den Job?

Ihre Meinung zählt!

Was halten Sie von der „Bewerbung“ des Topmanagers Zeiler für den Chefposten der sozialdemokratischen Partei? Halten Sie ihn für den richtigen Kandidaten, um die angeschlagene Partei wieder auf Erfolgskurs zu führen? Wo sehen Sie im Moment die größten Probleme der SPÖ, und kann ein neuer Parteiobmann diese Probleme lösen?

Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!



