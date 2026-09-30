„Krone“-Leser: „Wille ist da, es braucht nur Zeit“

Während aktuelle Berichte aufzeigen, wie schwer sich das Bildungssystem damit tut, Sprachdefizite schon im Kindergarten aufzuholen, teilten zahlreiche Leser ihre persönlichen Erfahrungen aus dem Alltag. Wo Schule und Politik an ihre Grenzen stoßen, funktioniert das Miteinander im Berufsleben oft überraschend gut.

Integration beginnt zuhause

Für viele Leserinnen und Leser liegt die Wurzel des Problems nicht erst in den Bildungseinrichtungen, sondern in den eigenen vier Wänden. Ohne den Willen der Eltern zur deutschen Sprache bleibe jede staatliche Fördermaßnahme wirkungslos, so die Kommentare von „Krone“-Usern Martin99, 2rb0 und noname87.



