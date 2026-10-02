Die Eishockey-Cracks der Vienna Capitals erleben

Wenn die Vienna Capitals auf heimischem Eis antreten, ist Spannung garantiert. Im Oktober warten gleich zwei interessante Duelle auf die Wiener Eishockeyfans – und mit etwas Glück können Sie live dabei sein. Am Samstag, dem 17. Oktober, empfangen die Vienna Capitals um 19:15 Uhr die Pioneers Vorarlberg. Für diese Partie verlost die „Krone“ 10×2 Tickets. Nur wenige Tage später wartet bereits das nächste Heimspiel: Am Sonntag, dem 25. Oktober, treffen die Capitals um 14:45 Uhr auf die Moser Medical Graz99ers. Auch für dieses Duell gibt es 10×2 Tickets zu gewinnen.