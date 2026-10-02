Die Eishockey-Cracks der Vienna Capitals erleben

Packende Zweikämpfe, harte Checks und viel Spannung auf dem Eis: Die „Krone“ bringt Eishockeyfans zu zwei Heimspielen der Vienna Capitals. Wir verlosen je 10×2 Tickets für die Duelle gegen die Pioneers Vorarlberg und die Moser Medical Graz99ers.
Wenn die Vienna Capitals auf heimischem Eis antreten, ist Spannung garantiert. Im Oktober warten gleich zwei interessante Duelle auf die Wiener Eishockeyfans – und mit etwas Glück können Sie live dabei sein. Am Samstag, dem 17. Oktober, empfangen die Vienna Capitals um 19:15 Uhr die Pioneers Vorarlberg. Für diese Partie verlost die „Krone“ 10×2 Tickets. Nur wenige Tage später wartet bereits das nächste Heimspiel: Am Sonntag, dem 25. Oktober, treffen die Capitals um 14:45 Uhr auf die Moser Medical Graz99ers. Auch für dieses Duell gibt es 10×2 Tickets zu gewinnen.
Mitmachen und gewinnen
Lust die Profis der Vienna Capitals live zu erleben? Dann füllen Sie das unten stehende Formular einfach bis zum Teilnahmeschluss am 15. Oktober um 09.00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Sport“-Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.