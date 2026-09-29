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Mehr unperfektes Obst und Gemüse in die Regale?

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29.09.2026 14:29
Oft landen nur die schönsten Früchte im Einkaufswagen.
Oft landen nur die schönsten Früchte im Einkaufswagen.(Bild: Benjamin Nolte)
Porträt von Simone Rannicher
Von Simone Rannicher

Jedes Jahr werden genießbare Früchte aussortiert und landen in der Verarbeitung oder sogar im Abfall, weil sie zu klein, krumm oder optisch nicht makellos sind. Heuer trifft es aufgrund der schwachen Ernte die Apfelbauern besonders stark. Hilft der Verkauf von unperfektem Obst und Gemüse gegen Lebensmittelverschwendung?

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Viele Konsumenten greifen bevorzugt zu makellosem Obst und Gemüse. Dabei sagen Größe, Form oder kleine Schönheitsfehler oft wenig über Qualität und Geschmack aus. Die aktuelle Apfelernte macht das deutlich: Aufgrund von Hitze, Trockenheit und anderen Wetterextremen fallen viele Früchte kleiner aus oder weisen optische Mängel auf, obwohl sie genießbar sind.

Landwirte argumentieren, dass dadurch ein Teil der Ernte nur mit Abschlägen verkauft oder weiterverarbeitet werden kann. Gleichzeitig wächst das Bewusstsein für regionale Lebensmittel und gegen Verschwendung. Könnte es daher sinnvoll sein, auch unperfektes Obst und Gemüse aus Österreich verstärkt in die Regale zu bringen und damit heimische Produzenten zu unterstützen?

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Ihre Meinung zählt!
Welche Bedeutung hat das Aussehen von Obst und Gemüse für Ihre Kaufentscheidung? Würden Sie Produkte mit kleinen Schönheitsfehlern kaufen, wenn sie günstiger angeboten werden? Wie wichtig ist Ihnen die Vermeidung von Lebensmittelverschwendung beim Einkauf? Welche Erfahrungen haben Sie mit optisch unperfektem Obst oder Gemüse gemacht?

Wir freuen uns auf Ihre Ansichten und Vorschläge in den Kommentaren!

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