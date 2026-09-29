Mehr unperfektes Obst und Gemüse in die Regale?

Landwirte argumentieren, dass dadurch ein Teil der Ernte nur mit Abschlägen verkauft oder weiterverarbeitet werden kann. Gleichzeitig wächst das Bewusstsein für regionale Lebensmittel und gegen Verschwendung. Könnte es daher sinnvoll sein, auch unperfektes Obst und Gemüse aus Österreich verstärkt in die Regale zu bringen und damit heimische Produzenten zu unterstützen?