Sky-Hit „WAR“: Sienna Miller zieht alle Register

Sienna Miller gegen Dominic West und dazwischen geht es um richtig viel Geld! In der neuen Sky-Hitserie „WAR“ wird eine Scheidung zum erbitterten Machtkampf. Mit Anwälten, Affären und jeder Menge schmutziger Geheimnisse inklusive. Isabella Langer hat den Cast in London zum Interview getroffen.