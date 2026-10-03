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Knickte bei Aufprall

Volle Wucht: Alkolenker donnert gegen Straßenampel

Vorarlberg
03.10.2026 13:00
Der Aufprall ging weder für die Ampel noch für das Auto gut aus.
Der Aufprall ging weder für die Ampel noch für das Auto gut aus.(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

In der Nacht auf Samstag kam es in Dornbirn (Vorarlberg) zu einem heftigen Unfall: Ein betrunkener Lenker krachte mit seinem Pkw gegen eine Ampelanlage. Weder das Auto noch die Ampel überlebten den Crash.

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Der 20-jährige Mann fuhr am Samstag gegen 3.30 Uhr in den Kreisverkehr bei der Autobahnauffahrt Dornbirn Nord ein und verlor dort die Kontrolle über den Wagen seiner Eltern. Der Pkw krachte erst gegen die Verkehrsinsel, dann auch noch gegen eine Ampelanlage.

(Bild: Shourot Maurice)
(Bild: Shourot Maurice)
(Bild: Shourot Maurice)

Auto vollkommen kaputt
Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Ampel schwer beschädigt, die Feuerwehr musste den herabhängenden Teil abflexen. Auch der untere Teil der Anlage musste dann entfernt werden. Das Auto ist ein Fall für den Schrottplatz. 

Der Lenker, der mit zu hohem Tempo in den Kreisverkehr eingefahren sein dürfte, wurde bei dem Unfall verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Wie sich herausstellte, war der Mann alkoholisiert. Zudem war er nicht in Besitz eines Führerscheins.     

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