Junge Mutter (21) droht Jugendhilfe-Mitarbeiter

Frau überzeugt: Mitarbeiter ist schuld an Verlust von Sorgerecht

In ihrer Vernehmung zeigte sich die Tatverdächtige geständig. Als Motiv gab sie an, den Mitarbeiter für den Verlust der Obsorge für ihr Kind verantwortlich zu machen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde die 21-Jährige in eine Justizanstalt gebracht.