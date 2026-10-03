Fürstin Charlène für „schönstes Kleid“ gefeiert!

Eleganter Abend in Monaco: Fürst Albert II. und Fürstin Charlène empfingen den italienischen Präsidenten Sergio Mattarella und dessen Tochter Laura Mattarella in der prachtvollen Opéra. Der Besuch stand ganz im Zeichen der Freundschaft zwischen dem Fürstentum Monaco und Italien. (Bild: EPA/FRANCESCO AMMENDOLA / QUIRINALE PRESS OFFICE / HANDOUT)