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Opernbesuch in Monaco

Fürstin Charlène für „schönstes Kleid“ gefeiert!

Royals
03.10.2026 12:28
Fürstin Charlène und Fürst Albert empfingen den italienischen Präsidenten Sergio Mattarella und ...
Fürstin Charlène und Fürst Albert empfingen den italienischen Präsidenten Sergio Mattarella und dessen Tochter Laura vor der Oper in Monaco.(Bild: EPA/FRANCESCO AMMENDOLA / QUIRINALE PRESS OFFICE / HANDOUT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Fürstin Charlène hat bei einem gemeinsamen Opernabend mit dem italienischen Präsidenten Sergio Mattarella in Begleitung seiner Tochter Laura, alle beeindruckt. Ihre glitzernde Robe mit nur einem Cape-Ärmel war einfach so perfekt, dass User im Netz es jetzt vom „schönsten Kleid aller Zeiten“ schwärmen.

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Der italienische Präsident Sergio Mattarella weilt derzeit zum Staatsbesuch in Monaco und wurde herzlich von Fürst Albert und Fürstin Charlène in Empfang genommen. Begleitet wurde das Staatsoberhaupt von seiner Tochter Laura. Die Juristin übernahm die Rolle der First Lady perfekt.

In der Fürstenloge waren aber alle Augen auf Fürstin Charlène gerichtet. Ihr Look war schlichtweg umwerfend. Sie erschien in einer atemberaubenden, nudefarbene Robe von Elie Saab mit funkelnden Glitzer-Details.

Eleganter Abend in Monaco: Fürst Albert II. und Fürstin Charlène empfingen den italienischen ...
Eleganter Abend in Monaco: Fürst Albert II. und Fürstin Charlène empfingen den italienischen Präsidenten Sergio Mattarella und dessen Tochter Laura Mattarella in der prachtvollen Opéra. Der Besuch stand ganz im Zeichen der Freundschaft zwischen dem Fürstentum Monaco und Italien.(Bild: EPA/FRANCESCO AMMENDOLA / QUIRINALE PRESS OFFICE / HANDOUT)

Hingucker-Ohrringe runden den Look ab
Der Schnitt war ein absoluter Hingucker. Asymmetrisch und extrem raffiniert gesetzt. Eine Schulter blieb komplett nackt und betonte ihre sportliche Eleganz. Funkelnde Hängeohrringe von Graff setzten zusätzlich einen luxuriösen Akzent.

Im Netz sorgte der Look für Begeisterung. Zahlreiche Fans überschütten die Fürstin mit Komplimenten. „Sie sieht absolut traumhaft aus!“, lautet etwa ein Kommentar. Ein anderer schwärmt: „Wow, sie sieht toll aus. Vor allem in diesem Kleid.“

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„Wow. Das ist eines der schönsten Kleider, die ich je gesehen habe“, schreibt der Fan. Und legt nach: „Dieses und das goldene Cape-Kleid von Jenny Packham, das Kate Middleton getragen hat, sind die schönsten Kleider aller Zeiten.“

Der Anlass des Abends: ein Auftritt von Cecilia Bartoli, der gefeierten Mezzosopranistin und Direktorin der Opéra de Monte-Carlo, die mit ihrer Stimme das Publikum begeisterte.

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