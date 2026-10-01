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Aus Haft entlassen

Ex-Ortschef feierte Geburtstag wieder in Freiheit

Oberösterreich
01.10.2026 08:00
Auf Facebook bedankte sich der ehemalige Bürgermeister von Scharten, Jürgen Höckner, bei seinen ...
Auf Facebook bedankte sich der ehemalige Bürgermeister von Scharten, Jürgen Höckner, bei seinen Gratulanten.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
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Von Krone Oberösterreich

Wegen Vergewaltigung wurde der ehemalige Landtagsabgeordnete und ÖVP-Bürgermeister von Scharten, Jürgen Höckner, zu sieben Jahren Haft verurteilt. 2023 trat er in der Justizanstalt Suben die Haft an. Kurz vor seinem 60. Geburtstag wurde er nun bedingt entlassen. 

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Seinen 60. Geburtstag wird Jürgen Höckner wohl nie vergessen. Der ehemalige Schartner ÖVP-Bürgermeister konnte nach einer, wie er auf Facebook schreibt, „nicht ganz einfachen Zeit“ wieder im Kreise seiner Familie feiern.

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