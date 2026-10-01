Ex-Ortschef feierte Geburtstag wieder in Freiheit

Wegen Vergewaltigung wurde der ehemalige Landtagsabgeordnete und ÖVP-Bürgermeister von Scharten, Jürgen Höckner, zu sieben Jahren Haft verurteilt. 2023 trat er in der Justizanstalt Suben die Haft an. Kurz vor seinem 60. Geburtstag wurde er nun bedingt entlassen.