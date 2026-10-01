Männer stiegen nachts in leerstehendes Gebäude ein

Die Männer dürften über einen Kellerschacht in das Gebäude eingestiegen sein, haben aber nichts gestohlen. „Bei den Erhebungen wurde zudem festgestellt, dass die beiden Männer zuvor mit einem PKW zur Örtlichkeit gekommen waren, welches durch den 35-Jährigen gelenkt wurde“, heißt es von Seiten der Polizei. Eine Erkenntnis, die für Probleme sorgen dürfte, denn genau jener 35-Jährige war stark alkoholisiert. Er musste seinen Führerschein abgeben. Weitere Erhebungen laufen.