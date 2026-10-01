Männer stiegen nachts in leerstehendes Gebäude ein

Einer Polizeistreife fiel in der Nacht auf Donnerstag der Schein einer Taschenlampe in einem leerstehenden Faus in Wolfsberg auf. Zwei Männer waren offenbar eingebrochen – warum ist unklar, einer der beiden war aber stark alkoholisiert.
Das Licht einer Taschenlampe verriet die zwei Einbrecher, die um halb 2 Uhr morgens in der Nacht auf Donnerstag in das leerstehende Gebäude in St. Stefan eingedrungen waren. Die Polizisten durchsuchten anschließend das Grundstück und entdeckten einen 44-Jährigen sowie einen 35-Jährigen.
Die Männer dürften über einen Kellerschacht in das Gebäude eingestiegen sein, haben aber nichts gestohlen. „Bei den Erhebungen wurde zudem festgestellt, dass die beiden Männer zuvor mit einem PKW zur Örtlichkeit gekommen waren, welches durch den 35-Jährigen gelenkt wurde“, heißt es von Seiten der Polizei. Eine Erkenntnis, die für Probleme sorgen dürfte, denn genau jener 35-Jährige war stark alkoholisiert. Er musste seinen Führerschein abgeben. Weitere Erhebungen laufen.
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