Urlauberfamilie aus OÖ steckte im Ätna-Chaos fest

„Unsere ganze Urlaubserholung ist futsch. Bis Samstag waren wir tief entspannt, danach war es nur noch mühsam“, sagt die Oberösterreicherin Lydia B. am Tag nach ihrer Rückkehr aus Sizilien. Der Heimflug der Urlauberfamilie mit zwei kleinen Kindern war wegen des Vulkanausbruchs storniert worden.
Die 42-jährige Maklerin aus Lembach war am 12. September mit Ehemann Sascha und den Söhnen Fabio (3) und Felix (5) nach Italien geflogen, wo sie in Avola zwei wunderschöne Wochen verbrachten. Samstagnachmittag wollten sie planmäßig um 15 Uhr vom Flughafen Catania heimfliegen.
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