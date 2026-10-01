Urlauberfamilie aus OÖ steckte im Ätna-Chaos fest

„Unsere ganze Urlaubserholung ist futsch. Bis Samstag waren wir tief entspannt, danach war es nur noch mühsam“, sagt die Oberösterreicherin Lydia B. am Tag nach ihrer Rückkehr aus Sizilien. Der Heimflug der Urlauberfamilie mit zwei kleinen Kindern war wegen des Vulkanausbruchs storniert worden.