Mörderin ist nach 7 von 14 Jahren Haft wieder frei

Die Gefängnisse sind seit Jahren überfüllt. Allein die Salzburger Justizanstalt ist schon seit ihrer Eröffnung über den eigentlich erlaubten Kapazitäten belegt. Heuer debattierten Politiker sogar über die frühzeitige Entlassung von verurteilten Straftätern. Dabei ist eine Freilassung noch vor Absitzen einer Freiheitsstrafe selbst bei Kapitalverbrechen wie Mord gesetzlich möglich, wie ein aktueller Salzburger Fall zeigt.