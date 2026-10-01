Mörderin ist nach 7 von 14 Jahren Haft wieder frei

Das Oberlandesgericht Linz gab seinen Segen für die bedingte Entlassung einer Frau, die 2019 ihren Ehemann getötet hat und dafür 2021 in Salzburg wegen Mordes zu 14 Jahren Haft verurteilt wurde. Das Einhalten von Auflagen reicht für die frühzeitige Freiheit nach rund der Hälfte der abgesessenen Strafe.
Die Gefängnisse sind seit Jahren überfüllt. Allein die Salzburger Justizanstalt ist schon seit ihrer Eröffnung über den eigentlich erlaubten Kapazitäten belegt. Heuer debattierten Politiker sogar über die frühzeitige Entlassung von verurteilten Straftätern. Dabei ist eine Freilassung noch vor Absitzen einer Freiheitsstrafe selbst bei Kapitalverbrechen wie Mord gesetzlich möglich, wie ein aktueller Salzburger Fall zeigt.
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