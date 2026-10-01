„Mythen und Unsinn“: Stillen in der Öffentlichkeit

Obwohl das Stillen eines Kindes etwas völlig Natürliches ist, gibt es einige Mythen und noch immer zu wenig Akzeptanz. Besonders gut weiß das Stillärztin Kergi Leitgeb. Sie teilt mit der „Krone“ ihre Erfahrungen und spricht über aktuelle Herausforderungen.
„Dass Frauen stillen, ist oft nicht selbstverständlich. Meiner Ansicht nach wird zu schnell zur Flasche gegriffen, obwohl das Stillen des eigenen Kindes extrem wichtig ist“, weiß die Still- und Laktationsberaterin aus Kärnten. Sie unterstützt seit 15 Jahren Mütter, wenn es um das Thema geht.
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