Rangnick-Ringelspiel hebt zu nächstem Höhenflug ab

Aufpassen, dass einem nicht schwindlig wird ... Das Personal-Karussell des ÖFB-Teams drehte sich in den ersten beiden Auftritten nach der WM in der Nations League gehörig: Bei Torhütern, Kapitänen und Rückennummern! Flexibilität ist aktuell der rot-weiß-rote Trumpf – das soll auch am Donnerstag (20.45 Uhr) in Irland der Fall sein.
Achterbahnen, Karussells, Hochschaubahnen – der bekannteste Freizeitpark Dublins ist der Emerald Park. Das größte Ringelspiel findet man allerdings heute im 37 Kilometer südlich gelegenen Aviva Stadium. Wenn Teamchef Ralf Rangnick seinen in diesem Lehrgang gelebten Weg weitergeht, wild herumwirbelt. Um für die für seine Spielweise nötige Intensität hochzuhalten, in allen vier Partien ein fittes Team mit vollen Akkus bringen wird.
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