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ÖFB-Team vor Irland

Rangnick-Ringelspiel hebt zu nächstem Höhenflug ab

Fußball National
01.10.2026 05:30
Xaver Schlager wird sich wohl auch in Dublin die Kapitänsbinde überstreifen.
Xaver Schlager wird sich wohl auch in Dublin die Kapitänsbinde überstreifen.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Philipp Scheichl
Porträt von Florian Gröger
Von Philipp Scheichl und Florian Gröger

Aufpassen, dass einem nicht schwindlig wird ... Das Personal-Karussell des ÖFB-Teams drehte sich in den ersten beiden Auftritten nach der WM in der Nations League gehörig: Bei Torhütern, Kapitänen und Rückennummern! Flexibilität ist aktuell der rot-weiß-rote Trumpf – das soll auch am Donnerstag (20.45 Uhr) in Irland der Fall sein.

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Achterbahnen, Karussells, Hochschaubahnen – der bekannteste Freizeitpark Dublins ist der Emerald Park. Das größte Ringelspiel findet man allerdings heute im 37 Kilometer südlich gelegenen Aviva Stadium. Wenn Teamchef Ralf Rangnick seinen in diesem Lehrgang gelebten Weg weitergeht, wild herumwirbelt. Um für die für seine Spielweise nötige Intensität hochzuhalten, in allen vier Partien ein fittes Team mit vollen Akkus bringen wird.

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