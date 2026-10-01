Rangnick-Ringelspiel hebt zu nächstem Höhenflug ab

Aufpassen, dass einem nicht schwindlig wird ... Das Personal-Karussell des ÖFB-Teams drehte sich in den ersten beiden Auftritten nach der WM in der Nations League gehörig: Bei Torhütern, Kapitänen und Rückennummern! Flexibilität ist aktuell der rot-weiß-rote Trumpf – das soll auch am Donnerstag (20.45 Uhr) in Irland der Fall sein.