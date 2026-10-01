„Geisterhaus“ öffnet Türen: Ansturm auf Lost Place

Wer einmal ganz legal durch das „Geisterhaus“ am Hirschenstein streifen will, braucht derzeit vor allem eines: Glück. Die Führungen durch die seit Jahren verlassene Lungenheilstätte bei Rechnitz sind restlos ausgebucht. Der morbide Charme des riesigen Lost Place mitten im Wald zieht die Besucher in Scharen an.