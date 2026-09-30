Ski-Queen vom Flachland besteigt den Slalom-Thron

Grasski-Athletin Tina Hetfleisch holt kleines Kristall. Die 20-Jährige Oberdorferin träumt von der großer Kugel und Olympischen Spielen. Vorher will sie bei der Jugend-Weltmeisterschaft die nächste Goldene holen.
Eine Burgenländerin holt die Slalom-Kugel! Und das mitten im Frühherbst? Richtig gelesen: Selbst im flachsten Bundesland Österreichs kann man Ski-Kristall abräumen. Der Oberdorferin Tina Hetfleisch sei Dank – wenn auch auf Gras statt Schnee. Die 20-Jährige krönt ihre absolute Durchbruchssaison mit einem Weltcup-Triumph in Italien samt Slalom-Gesamtsieg. „Schöner hätte ich die Saison kaum abschließen können. Ich blicke mit unglaublichem Stolz darauf zurück“, strahlt Tina.
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