„Haben uns entschieden, um unser Leben zu kämpfen“

Der Co-Pilot, der für die Entführung verantwortlich sein soll, wurde ebenfalls verletzt und festgenommen. Über seinen Zustand ist nichts bekannt. Allerdings berichtet die „Times of Israel“, dass es sich bei ihm um einen religiösen Fanatiker handeln soll. Der aus dem Oman stammende Mann habe „mehrmals am Tag gebetet und es abgelehnt, Frauen die Hand zu schütteln“, wird ein Kollege, der ebenfalls für die Fluglinie arbeitete, zitiert. Er soll als „einsamer Wolf“ gehandelt haben, eine Verbindung zu einem Terrornetzwerk soll nicht bestehen.