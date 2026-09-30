Wem Baumschlager beim WM-Finale die Daumen drückt

Spannender könnte das wegen des Krieges im Nahen Osten vorgezogene Rallye-WM-Finale ab Donnerstag auf Sardinien nicht sein: Denn gleich drei Toyota-Piloten kämpfen um die WM-Krone. Weshalb sich auch Raimund Baumschlager keinen Tipp abgeben traut. Einen persönlichen Favoriten hat Österreichs Rekordchamp aber dennoch.
Nach fünf Vizemeistertiteln hatte Thierry Neuville 2024 in seiner 13. Rallye-WM-Saison seinen ersten Titel überhaupt gefeiert – und auch heuer steht ein sehr, sehr arrivierter Fahrer vor der langersehnten Krönung. Denn der Waliser Elfyn Evans, der 2014 erstmals eine ganze WM-Saison bestritten hat und der in seiner langen Karriere schon fünfmal „Vize“ wurde, geht als Gesamtführender in das Saisonfinale. Das übrigens aufgrund des Krieges im Nahen Osten nicht, wie ursprünglich geplant, im November in Saudi-Arabien stattfindet, sondern bereits ab Donnerstag auf Sardinien über die Bühne geht.
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