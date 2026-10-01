Kölly unterschreibt doch: Kameras im Wahllokal

Jetzt geht das nicht unterzeichnete Schreiben doch an den Verfassungsgerichtshof. Drohungen seien im Spiel gewesen.
Es wird ernst! Manfred Kölly will sein bereits vorbereitetes Schreiben nun doch unterschrieben an den Verfassungsgerichtshof abschicken. Im Mittelpunkt steht eine brisante Frage rund um Kameras in Wahllokalen und ob solche Geräte während einer Wahl laufen oder ohne entsprechende Abdeckung vorhanden sein dürfen.
Dabei stellt Kölly klar: Die Bürgermeisterwahl in Deutschkreutz wolle er nicht anfechten. Auch den Wahlsieg von Jürgen Hofer stelle er nicht infrage. Die Entscheidung der Wähler akzeptiere er. Sein Anliegen gehe vielmehr weit über die Gemeinde hinaus. Der Verfassungsgerichtshof solle nach Köllys Angaben prüfen, ob bei Kameras in Wahllokalen Handlungsbedarf bestehe und welche Regeln künftig für einen sicheren und ordnungsgemäßen Wahlablauf gelten müssten. Es gehe ihm darum, ein Problem aufzuzeigen, das grundsätzlich jede Gemeinde betreffen könne. Kölly betonte jedoch plötzlich: „Ich wollte das Schreiben bereits am 18. September unterschriebe abschicken.’’ Dies habe er aufgrund der Sicherheit seiner Familie nicht gemacht. Grund dafür seien laut seinen Angaben Drohungen gewesen, die eine unbekannte Person per Brief in sein Postfach gelegt habe.
Trotz all der Auseinandersetzungen wolle er das Schreiben nun dennoch übermitteln, um wie er betonte: „Für einen ordnungsgemäßen Wahlablauf in allen Gemeinden zu sorgen“.
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