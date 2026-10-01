Kölly unterschreibt doch: Kameras im Wahllokal

Dabei stellt Kölly klar: Die Bürgermeisterwahl in Deutschkreutz wolle er nicht anfechten. Auch den Wahlsieg von Jürgen Hofer stelle er nicht infrage. Die Entscheidung der Wähler akzeptiere er. Sein Anliegen gehe vielmehr weit über die Gemeinde hinaus. Der Verfassungsgerichtshof solle nach Köllys Angaben prüfen, ob bei Kameras in Wahllokalen Handlungsbedarf bestehe und welche Regeln künftig für einen sicheren und ordnungsgemäßen Wahlablauf gelten müssten. Es gehe ihm darum, ein Problem aufzuzeigen, das grundsätzlich jede Gemeinde betreffen könne. Kölly betonte jedoch plötzlich: „Ich wollte das Schreiben bereits am 18. September unterschriebe abschicken.’’ Dies habe er aufgrund der Sicherheit seiner Familie nicht gemacht. Grund dafür seien laut seinen Angaben Drohungen gewesen, die eine unbekannte Person per Brief in sein Postfach gelegt habe.