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Herzog, Janko, Stöger: Wer hat den Top-Riecher?

Sport
01.10.2026 00:01
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Geballte Fußballexpertise: Andreas Herzog, Marc Janko und Peter Stöger analysieren für win2day ...
Geballte Fußballexpertise: Andreas Herzog, Marc Janko und Peter Stöger analysieren für win2day die Topspiele.(Bild: win2day)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Drei große österreichische Fußballer, dreimal bissiger Schmäh und langjährige Expertise: Andreas Herzog, Marc Janko & Peter Stöger analysieren für win2day aktuelle Topspiele. Und wenn sie unterschiedlicher Meinung sind, wird‘s erst richtig spannend.

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„Gegen diese Mannschaft wird Sturm Graz einen Sahnetag benötigen, oder wie man in Österreich sagt: Schlagoberstag.“ Wer Marc Janko und Andreas Herzog regelmäßig zuhört, weiß: Die beiden diskutieren über Fußball fachlich fundiert und sensationell unterhaltsam. In ihrem Podcast Herzerl mit Janko, präsentiert von win2day Sportwetten, sprechen die ehemaligen Fußballstars Klartext über aktuelle Spiele, Taktik und alles, was im Fußball sonst noch für Gesprächsstoff sorgt.

Fußball trifft Schmäh: Andreas Herzog und Marc Janko sprechen in „Herzerl mit Janko“ Klartext.
Fußball trifft Schmäh: Andreas Herzog und Marc Janko sprechen in „Herzerl mit Janko“ Klartext.(Bild: win2day)

Aus zwei Experten werden drei
Nun verstärkt win2day die Expertise für Sportwetter nochmal: Mit Peter Stöger komplettiert eine weitere Fußballlegende die win2day Expertenrunde. Das Prinzip: Zu den Topspielen jeder Fußballwoche geben Janko, Herzog und Stöger ihre persönlichen Einschätzungen ab. Wie könnte das Spiel laufen? Wo liegen Stärken und Schwächen? Wer ist Favorit und wo könnte eine Überraschung lauern?

Neu in der Expertenrunde: Peter Stöger bringt seine Fußballexpertise bei win2day ein.
Neu in der Expertenrunde: Peter Stöger bringt seine Fußballexpertise bei win2day ein.(Bild: win2day)

Mal sind sich die drei einig, mal gehen ihre Meinungen auseinander. Denn selbst jahrzehntelange Erfahrung im Profifußball führt nicht immer zur gleichen Prognose.

Drei Meinungen für deine Fußballexpertise
Die Analysen auf win2day liefern Fußballfans zusätzliche Perspektiven für ihre eigenen Einschätzungen. Direkt bei ausgewählten Topspielen treffen die Expertenmeinungen auf die aktuellen Top-Quoten zur Partie.

Mehr von Herzog und Janko gibt es jeden Dienstag bei Herzerl mit Janko: direkt, persönlich und mit Geschichten, die nur zwei erzählen können, die selbst lange mittendrin waren.

Aus zwei Experten werden drei: Peter Stöger verstärkt Andreas Herzog und Marc Janko in der ...
Aus zwei Experten werden drei: Peter Stöger verstärkt Andreas Herzog und Marc Janko in der win2day Expertenrunde.(Bild: win2day)

50 Euro Bonus für Neukunden
Wer die Einschätzungen der drei Experten gleich für seine eigene Wette nutzen möchte: Für Neukunden gibt es aktuell bei win2day einen 50 Euro Bonus in Form von 5× FreeBets im Wert von je 10 Euro. 

*Nur gültig bei Neuregistrierung. Nach Ersteinzahlung von mindestens 1 Euro erhältst du einmalig 5x FreeBets im Wert von je 10 Euro. Keine Barablöse. Nähere Infos auf win2day.at.

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