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Mailand fügt KAC die erste ICE-Saisonniederlage zu

Eishockey
30.09.2026 22:37
Nick Petersen (KAC)
Nick Petersen (KAC)(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der KAC hat im Schlagerspiel der ICE Hockey League gegen Liga-Neuling HC Milano die erste Niederlage kassiert!

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Die bisher makellosen Klagenfurter schlitterten am Mittwoch in eine am Ende umkämpfte 2:4-Heimpleite. Beide Klubs halten nach sechs Runden bei 15 Punkten, die Kärntner haben das bessere Torverhältnis.

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Im ersten Duell des KAC mit den zweitplatzierten Mailändern hatte sich der Tabellenführer viel vorgenommen, doch die Italiener hielten defensiv kompakt dagegen und überzeugten im Angriff mit Effizienz. Greg McKegg brachte die Gäste schon nach drei Minuten während eines Überzahlspiels in Front, Teamkollege Nick Caamano erhöhte auf 2:0 (13.). Auch im Mitteldrittel blieben die Kärntner Angriffe ohne Erfolg, Sablattnig traf nur die Stange (22.). Blake McLaughlin machte es auf der anderen Seite besser und erzielte den dritten Treffer für Mailand (30.).

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„Rotjacken“ konnten aus 5:3-Überzahlspiel kein Kapital schlagen
Im Schlussabschnitt setzte der KAC alles auf eine Karte und hatte plötzlich Erfolg: Nick Petersen im Powerplay (48.) und Daniel Obersteiner (54.) verkürzten auf 2:3 und sorgten in der Heidi-Horten-Arena für einen spannenden Showdown. Doch die „Rotjacken“ konnten aus einem 5:3-Überzahlspiel kein Kapital schlagen. Caamano machte schließlich mit seinem zweiten Treffer, diesmal ins leere Klagenfurter Tor, alles klar (59.). Für die Italiener war es der fünfte Sieg im sechsten Auswärtsmatch. Die ICE-Heimpremiere erfolgt erst am 9. Oktober gegen Innsbruck.

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Linz verspielt in Budapest 3:0-Führung, siegt aber trotzdem
Die Black Wings aus Linz verspielten zunächst bei Ferencvaros Budapest eine 3:0-Führung, behielten aber schlussendlich mit 5:3 die Oberhand und sind nun vorerst Vierte. Brady Shaw steuerte bei den Oberösterreichern zwei Tore und einen Assist bei.

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