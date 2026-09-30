Mailand fügt KAC die erste ICE-Saisonniederlage zu

„Rotjacken“ konnten aus 5:3-Überzahlspiel kein Kapital schlagen

Im Schlussabschnitt setzte der KAC alles auf eine Karte und hatte plötzlich Erfolg: Nick Petersen im Powerplay (48.) und Daniel Obersteiner (54.) verkürzten auf 2:3 und sorgten in der Heidi-Horten-Arena für einen spannenden Showdown. Doch die „Rotjacken“ konnten aus einem 5:3-Überzahlspiel kein Kapital schlagen. Caamano machte schließlich mit seinem zweiten Treffer, diesmal ins leere Klagenfurter Tor, alles klar (59.). Für die Italiener war es der fünfte Sieg im sechsten Auswärtsmatch. Die ICE-Heimpremiere erfolgt erst am 9. Oktober gegen Innsbruck.