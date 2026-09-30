Eisenstadt zeigt im Oktober Farbe für die Vorsorge

Gesundheit in Alltag rücken

Auch bekannte Orte bekommen dafür neue Lichteffekte: Vom Schloss Esterházy bis zum Kissing Point zieht sich die pinke Farblandschaft durch Eisenstadt. Aus einer Idee ist damit eine breit getragene Initiative geworden, die Gesundheit aus dem medizinischen Umfeld mitten hinein in den Alltag rückt.

Denn hinter der auffälligen Farbe steht eine Botschaft mit großer Bedeutung: Wer Vorsorge ernst nimmt, kann das Leben retten.