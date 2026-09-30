Mit so einem Start habe auch ich nicht gerechnet

Der wichtige erfolgreiche Start, der nach der WM mit Sicherheit nicht leicht war, gelang Österreich perfekt. Die bisherigen Gegner dominierten wir total in der Nations League, damit habe im Vorfeld auch ich nicht gerechnet. Wichtige Stützen fehlen zwar im ÖFB-Team, dafür haben sich andere Kicker in den Vordergrund gespielt und gezeigt, dass sie bereit sind.