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Andi Herzog vor Irland

Mit so einem Start habe auch ich nicht gerechnet

Fußball National
30.09.2026 18:30
(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures)
Porträt von Andreas Herzog
Von Andreas Herzog

Österreichs Kult-Zehner Andi Herzog über den Start in die Nations League, überzeugende Debütanten und, warum sich das Team in Irland am Donnerstag (18 Uhr) auf einen richtigen Kampf einstellen muss.

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Der wichtige erfolgreiche Start, der nach der WM mit Sicherheit nicht leicht war, gelang Österreich perfekt. Die bisherigen Gegner dominierten wir total in der Nations League, damit habe im Vorfeld auch ich nicht gerechnet. Wichtige Stützen fehlen zwar im ÖFB-Team, dafür haben sich andere Kicker in den Vordergrund gespielt und gezeigt, dass sie bereit sind.

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