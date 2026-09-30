Salzburger bekommt nächste Woche Gewinn überwiesen

Kommende Woche – konkret vier Wochen nach dem Gewinn – wird die unfassbare Summe auf ein Konto überwiesen. Während sich der Geldregen über Salzburg ergießt, fehlt vom Gewinner des Achtfach-Jackpots von Mitte Juli weiter jede Spur. Die sechs Richtigen wurden damals in der Steiermark getippt. Drei Jahre hat der Spielteilnehmer Zeit, den Gewinn abzurufen. Dann wandert der Betrag in einen speziellen Topf bei den Lotterien und wird im Rahmen von „Sonderdotationen“ neu ausgespielt. Pro Jahr werden im Schnitt sieben bis acht Millionen Euro nicht abgeholt.