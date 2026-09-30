Salzburger bekommt nächste Woche Gewinn überwiesen

Wie es der Werbeslogan verspricht: Der richtige Tipp auf einem Euromillionen-Schein machte einen Spieler aus Salzburg „reicher als reich“. Wie berichtet, staubte der Glückspilz am 11. September nicht weniger als 111,5 Millionen Euro ab. Mittlerweile hat er sich bei den Lotterien gemeldet und bereits ein Gespräch mit dem sogenannten Hochgewinn-Betreuer absolviert.
Kommende Woche – konkret vier Wochen nach dem Gewinn – wird die unfassbare Summe auf ein Konto überwiesen. Während sich der Geldregen über Salzburg ergießt, fehlt vom Gewinner des Achtfach-Jackpots von Mitte Juli weiter jede Spur. Die sechs Richtigen wurden damals in der Steiermark getippt. Drei Jahre hat der Spielteilnehmer Zeit, den Gewinn abzurufen. Dann wandert der Betrag in einen speziellen Topf bei den Lotterien und wird im Rahmen von „Sonderdotationen“ neu ausgespielt. Pro Jahr werden im Schnitt sieben bis acht Millionen Euro nicht abgeholt.
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