Salzburg machte wieder zwei Schritte zurück

Der erste Schritt aus der Krise war gemacht, die erhoffte Bestätigung blieb aber aus. Nach dem 6:3-Erfolg in Budapest fielen die Eisbullen gegen Bozen wieder in alte Muster zurück. Beim 1:4 vor heimischem Publikum wurden den Salzburgern erneut die eigenen Fehler zum Verhängnis.
Mit dem Sieg in Budapest gingen die Eisbullen einen Schritt in die richtige Richtung. Gegen Bozen machten sie allerdings wieder zwei zurück. Salzburg verlor das ICE Hockey League-Heimduell gegen die Südtiroler mit 1:4 – und warten zuhause somit weiterhin auf einen Erfolg in der Liga.
Die Bulls wirkten zunächst verändert. Der Sieg in Ungarn hatte ihnen sichtlich Auftrieb gegeben, auch die Härte fand ihren Weg zurück in ihr Spiel. Huber übertrieb jedoch, musste in die Kühlbox. Der Anfang vom Ende. Mit einer traumhaften Powerplay-Kombination stellten die Südtiroler auf 1:0. Danach war die Truppe von Trainer Alan Letang wieder völlig von der Rolle. Schlampigkeiten und Fehlpässe häuften sich, in der eigenen Zone vertändelte man zu oft die Scheibe. Die logische Folge: 2:0 für Bozen. „Wir haben uns selbst in den Fuß geschossen“, seufzte der Coach.
Die „Füchse“ konzentrierten sich nur mehr aufs Verteidigen. Das sollte reichen, Salzburg tat sich schwer, zwingende Chancen zu erarbeiten. Schneider erzielte in Überzahl zwar den Anschlusstreffer, Bozen ließ danach aber nichts mehr anbrennen, erzielte in einem Konter das 3:1 und jubelte mit einem Empty-Net-Treffer über den 4:1.Auswärtserfolg.
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