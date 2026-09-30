Salzburg machte wieder zwei Schritte zurück

Die Bulls wirkten zunächst verändert. Der Sieg in Ungarn hatte ihnen sichtlich Auftrieb gegeben, auch die Härte fand ihren Weg zurück in ihr Spiel. Huber übertrieb jedoch, musste in die Kühlbox. Der Anfang vom Ende. Mit einer traumhaften Powerplay-Kombination stellten die Südtiroler auf 1:0. Danach war die Truppe von Trainer Alan Letang wieder völlig von der Rolle. Schlampigkeiten und Fehlpässe häuften sich, in der eigenen Zone vertändelte man zu oft die Scheibe. Die logische Folge: 2:0 für Bozen. „Wir haben uns selbst in den Fuß geschossen“, seufzte der Coach.