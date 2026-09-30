Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

1:4 gegen Bozen

Salzburg machte wieder zwei Schritte zurück

Sport
30.09.2026 22:20
(Bild: GEPA)
Porträt von Manuel Grill
Von Manuel Grill

Der erste Schritt aus der Krise war gemacht, die erhoffte Bestätigung blieb aber aus. Nach dem 6:3-Erfolg in Budapest fielen die Eisbullen gegen Bozen wieder in alte Muster zurück. Beim 1:4 vor heimischem Publikum wurden den Salzburgern erneut die eigenen Fehler zum Verhängnis.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Mit dem Sieg in Budapest gingen die Eisbullen einen Schritt in die richtige Richtung. Gegen Bozen machten sie allerdings wieder zwei zurück. Salzburg verlor das ICE Hockey League-Heimduell gegen die Südtiroler mit 1:4 – und warten zuhause somit weiterhin auf einen Erfolg in der Liga.

Die Bulls wirkten zunächst verändert. Der Sieg in Ungarn hatte ihnen sichtlich Auftrieb gegeben, auch die Härte fand ihren Weg zurück in ihr Spiel. Huber übertrieb jedoch, musste in die Kühlbox. Der Anfang vom Ende. Mit einer traumhaften Powerplay-Kombination stellten die Südtiroler auf 1:0. Danach war die Truppe von Trainer Alan Letang wieder völlig von der Rolle. Schlampigkeiten und Fehlpässe häuften sich, in der eigenen Zone vertändelte man zu oft die Scheibe. Die logische Folge: 2:0 für Bozen. „Wir haben uns selbst in den Fuß geschossen“, seufzte der Coach.

Lesen Sie auch:
Verlobt: Stefan Rettenegger und Partnerin Lena-Maria
Nach Oympia-Bronze
Wieder „Edelmetall“ im Hause Rettenegger
30.09.2026

Die „Füchse“ konzentrierten sich nur mehr aufs Verteidigen. Das sollte reichen, Salzburg tat sich schwer, zwingende Chancen zu erarbeiten. Schneider erzielte in Überzahl zwar den Anschlusstreffer, Bozen ließ danach aber nichts mehr anbrennen, erzielte in einem Konter das 3:1 und jubelte mit einem Empty-Net-Treffer über den 4:1.Auswärtserfolg.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport
30.09.2026 22:20
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Zeitumstellung so früh wie schon lange nicht mehr
146.844 mal gelesen
In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober endet die Sommerzeit, die Uhren werden um drei Uhr auf ...
Ausland
Co-Pilot will sich töten: Pilot verhindert Absturz
121.812 mal gelesen
Die Maschine war eigentlich auf dem Weg nach Tel Aviv. Der Kurs wurde jedoch geändert ...
Ausland
Mehrheit der Länder hat keine Zeitumstellung mehr
81.458 mal gelesen
In wenigen Wochen werden die Uhren in Österreich wieder um eine Stunde zurückgestellt. Viele ...
Wien
Hier geboren, aber Deutsch ist Fremdsprache
941 mal kommentiert
Sie sind keine Zuwanderer und scheitern dennoch an der Sprache: Eine aktuelle Auswertung über ...
Wien
Ludwigs SPÖ verliert weiter – FPÖ kommt näher ran
898 mal kommentiert
Bürgermeister Michael Ludwig zieht noch Wähler an, aber der Vorsprung der SPÖ schmilzt dahin.
Innenpolitik
FPÖ startet Volksbegehren gegen ORF-Gebühr
836 mal kommentiert
Schuch-Gubik und Hafenecker präsentierten am Mittwoch das FPÖ-Volksbegehren gegen den ORF.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf