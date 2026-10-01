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Magenta schickt euer Team zum ÖFB-Campus!

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01.10.2026 00:01
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Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Einmal dort trainieren, wo Österreichs Nationalteams zu Hause sind: Magenta macht es gemeinsam mit dem ÖFB möglich und verlost ein ganz besonderes Fußballwochenende für ein Vereinsteam. Am 14. und 15. November 2026 wartet auf das Gewinnerteam ein zweitägiges Kids Camp am ÖFB-Campus in Wien. Hier könnt ihr mitmachen: Zum Gewinnspiel.

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Auf den modernen Trainingsplätzen des ÖFB-Campus dreht sich zwei Tage lang alles um Fußball, Teamgeist und gemeinsame Erlebnisse. Auf dem Programm stehen intensive Trainingseinheiten mit ÖFB-Coaches, Workshops und exklusive Einblicke sowie ein gemeinsames Mannschaftsfoto im Campus-Stadion. Auch für die Übernachtung ist gesorgt: Das Team übernachtet direkt am ÖFB-Campus und kann seine freie Zeit gemeinsam in der Players Lounge verbringen.

Mitmachen können Vereinsteams mit Spieler:innen im Alter von 12 bis 15 Jahren, die zum offiziellen Spielbetrieb des ÖFB gemeldet sind. Das Gewinnerteam darf mit bis zu 18 Kindern sowie zwei Trainer:innen bzw. Betreuer:innen am Camp teilnehmen.

Mitmachen und gewinnen
Mit etwas Glück geht es dann im November gemeinsam nach Wien – und dorthin, wo sonst Österreichs Nationalteams unter Top-Bedingungen trainieren. Jetzt Team anmelden und Kids Camp am ÖFB-Campus gewinnen!

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