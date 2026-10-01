Magenta schickt euer Team zum ÖFB-Campus!

Auf den modernen Trainingsplätzen des ÖFB-Campus dreht sich zwei Tage lang alles um Fußball, Teamgeist und gemeinsame Erlebnisse. Auf dem Programm stehen intensive Trainingseinheiten mit ÖFB-Coaches, Workshops und exklusive Einblicke sowie ein gemeinsames Mannschaftsfoto im Campus-Stadion. Auch für die Übernachtung ist gesorgt: Das Team übernachtet direkt am ÖFB-Campus und kann seine freie Zeit gemeinsam in der Players Lounge verbringen.