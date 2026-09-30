Neuer Leiter: „Wir wollen etwas tun für den Sport“

„Ein Pferd ohne Reiter ist immer noch ein Pferd. Ein Reiter ohne Pferd ist nur noch ein Mensch.“ Dieses bekannte Sprichwort des Polen Stanislaw Jerzy Lec hat auch Gregor Gschlenk verinnerlicht. Er sagt: „So ein Zusammenspiel zwischen Mensch und Tier gibt es nur in diesem Sport.“ Der gebürtige Wiener ist seit Sommer der neue Sportdirektor der Amadeus Horse Indoors, dem größten Hallen-Pferdesportevent Österreichs. Er beerbt Christian Steiner, der das Amt zurückgelegt hat.