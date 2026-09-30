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Amadeus Horse Indoors

Neuer Leiter: „Wir wollen etwas tun für den Sport“

Sport-Mix
30.09.2026 18:30
Gregor Gschlenk ist der neue Sportdirektor der Amadeus Horse Indoors.
Gregor Gschlenk ist der neue Sportdirektor der Amadeus Horse Indoors.(Bild: Krone Kreativ/Andreas Tröster/Amadeus Horse Indoors)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Neuer Chef bei Österreichs größtem Hallen-Pferdesportevent: Gregor Gschlenk übernimmt als Sportdirektor der Amadeus Horse Indoors von Christian Steiner. Der Wiener war selbst jahrelang Springreiter, ehe er zur Organisationsseite wechselte – unter anderem als rechte Hand von Peter Nidetzky und Co-Veranstalter der Vienna Masters. Von 3. bis 6. Dezember steigen die Amadeus Horse Indoors in Salzburg – mit einigen Änderungen.

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„Ein Pferd ohne Reiter ist immer noch ein Pferd. Ein Reiter ohne Pferd ist nur noch ein Mensch.“ Dieses bekannte Sprichwort des Polen Stanislaw Jerzy Lec hat auch Gregor Gschlenk verinnerlicht. Er sagt: „So ein Zusammenspiel zwischen Mensch und Tier gibt es nur in diesem Sport.“ Der gebürtige Wiener ist seit Sommer der neue Sportdirektor der Amadeus Horse Indoors, dem größten Hallen-Pferdesportevent Österreichs. Er beerbt Christian Steiner, der das Amt zurückgelegt hat.

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