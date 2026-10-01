26 Grad: Hoch hält den Herbst weiter auf Abstand

Noch einmal bis zu 26 Grad

Und auch die Temperaturen erinnern weiterhin eher an Spätsommer als an Herbst. Die Höchstwerte liegen am Donnerstag zwischen 20 und 26 Grad. Damit zeigt sich der Oktober gleich zu Beginn noch einmal ungewöhnlich mild – auch wenn sich im Westen bereits erste Vorboten wechselhafteren Wetters bemerkbar machen.