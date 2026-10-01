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So startet Oktober

26 Grad: Hoch hält den Herbst weiter auf Abstand

Österreich
01.10.2026 05:00
Auch zum Start in den Oktober bleibt der Herbst vielerorts auf Abstand: Am Donnerstag scheint ...
Auch zum Start in den Oktober bleibt der Herbst vielerorts auf Abstand: Am Donnerstag scheint häufig die Sonne, die Temperaturen steigen auf bis zu 26 Grad.(Bild: FOTOKERSCHI / DAVID RAUSCHER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Von echtem Herbstwetter fehlt in Österreich auch zum Start in den Oktober weiterhin jede Spur. Nach einer vielerorts trockenen und teils klaren Nacht übernimmt am Donnerstag erneut die Sonne das Kommando. Nur ganz im Westen mischen sich im Tagesverlauf erste Regenschauer unter das sonst freundliche Wetter.

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Nach einer kühlen Nacht mit Tiefstwerten zwischen drei und 14 Grad beginnt der Donnerstag in manchen alpinen Tälern sowie im Süden zunächst noch mit Nebel. Meist lösen sich die grauen Felder aber rasch auf. Etwas hartnäckiger können sie sich lediglich in Osttirol und Kärnten halten.

Im Osten oft wolkenlos
Danach zeigt sich der Oktoberauftakt über weite Strecken von seiner sonnigen Seite. Besonders in der Osthälfte startet der Tag vielerorts sogar mit nahezu wolkenlosem Himmel. Auch in den übrigen Regionen dominiert meist der Sonnenschein.

Ein etwas anderes Bild bietet sich ganz im Westen. Dort ziehen bereits am Vormittag einige Wolken auf, am Nachmittag sind schließlich erste lokale Regenschauer möglich.

Hier geht‘s zum detaillierten Wetterbericht speziell für Ihre Region!

Dazu weht der Wind überwiegend schwach bis mäßig. Im Osten frischt er im Tagesverlauf erneut auf und kann aus Südost bis Süd zeitweise lebhaft werden.

Noch einmal bis zu 26 Grad
Und auch die Temperaturen erinnern weiterhin eher an Spätsommer als an Herbst. Die Höchstwerte liegen am Donnerstag zwischen 20 und 26 Grad. Damit zeigt sich der Oktober gleich zu Beginn noch einmal ungewöhnlich mild – auch wenn sich im Westen bereits erste Vorboten wechselhafteren Wetters bemerkbar machen.

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