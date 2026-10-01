Nachtaktiver Hahn macht Frau das Leben zur Hölle

Ein Nachbarschaftsstreit in St. Andrä-Wördern im Bezirk Tulln (NÖ) muss nun vor Gericht geschlichtet werden. Die Klägerin drückt seit über einem Jahr kaum ein Auge zu, weil ein Hahn sie nächtlich weckt. Der Besitzer der Tiere sei ein ÖVP-Politiker, der diese womöglich illegal hält.