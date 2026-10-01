Nachtaktiver Hahn macht Frau das Leben zur Hölle

Ein Nachbarschaftsstreit in St. Andrä-Wördern im Bezirk Tulln (NÖ) muss nun vor Gericht geschlichtet werden. Die Klägerin drückt seit über einem Jahr kaum ein Auge zu, weil ein Hahn sie nächtlich weckt. Der Besitzer der Tiere sei ein ÖVP-Politiker, der diese womöglich illegal hält.
Man vergisst nicht, wie die Wohnsiedlung ausgesehen hat, in der man als Kind gespielt hat. „Ich weiß ganz genau, dass dieser Hühnerstall im Nachbargarten damals nicht existiert hat“, erzählt Sabine H., die in einem Dorf der Gemeinde St. Andrä-Wördern aufgewachsen ist.
Am Rande des Nachbargartens steht ein kleiner Hühnerstall, mit fünf bis sechs Hühnern und auch einem Hahn. Vor allem wegen Letzterem hängt der Hausfrieden in der Nachbarschaft schief. „Seit 1,5 Jahren habe ich keine einzige Nacht mehr durchgeschlafen“, sagt die Frau.
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