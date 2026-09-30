Güssing erhält einen neuen Bürgermeister

Am 8. Oktober soll Robert Antoni (SPÖ) zum Nachfolger von Stadtchef Vinzenz Knor (SPÖ) gewählt werden.
Nach 14 Jahren gibt es einen Wechsel an der Stadtspitze. Vinzenz Knor, der als erster Sozialdemokrat den Bürgermeistersessel in Güssing erobert hatte, legt sein Amt zurück. Der SPÖ-Stadtausschuss kürte diese Woche Robert Antoni – den Direktor des BORG Güssing – einstimmig zum Kandidaten für die Nachfolge. Die Wahl findet am 8. Oktober im Gemeinderat statt. Mit Überraschungen ist nicht zu rechnen, denn die SPÖ hält mit 14 von 25 Mandaten die absolute Mehrheit.
Freude auf „ruhigere Zeiten“
„Ich habe ein weinendes und ein lachendes Auge“, meint Knor. Die Tätigkeit als Bürgermeister habe er sehr gemacht, allerdings freue er sich nun auf „ruhigere Zeiten“. Als wichtigste Projekte in seiner Amtszeit nennt er unter anderem die Errichtung des Schulcampus, die Sanierungen des Rathauses, des Feuerwehrhauses sowie zahlreicher Ortsdurchfahrten. „Am nervenaufreibendsten war mit Sicherheit die Causa Aktivpark. Doch letztendlich haben wir auch dort eine gute Lösung gefunden“, so der scheidende Bürgermeister.
Der SPÖ-Stadtpartei bleibt er aber weiterhin aktiv verbunden bleiben: „Ich werde dann in der zweiten Reihe mitarbeiten.“ Seinem Nachfolger wünscht Knor jedenfalls alles Gute. „Ich bin überzeugt, dass er das gut machen wird.“
Pläne nach Wahl
Robert Antoni hält sich vorerst noch bedeckt. Er will seine Pläne für die Stadt erst nach der Wahl im Gemeinderat der Öffentlichkeit präsentieren. Geht dabei alles glatt, wäre Antoni nach Knor und Peter Vadasz (ÖVP) der dritte Pädagoge in Serie, der das Bürgermeisteramt in Güssing bekleidet.
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