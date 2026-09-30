Güssing erhält einen neuen Bürgermeister

Freude auf „ruhigere Zeiten“

„Ich habe ein weinendes und ein lachendes Auge“, meint Knor. Die Tätigkeit als Bürgermeister habe er sehr gemacht, allerdings freue er sich nun auf „ruhigere Zeiten“. Als wichtigste Projekte in seiner Amtszeit nennt er unter anderem die Errichtung des Schulcampus, die Sanierungen des Rathauses, des Feuerwehrhauses sowie zahlreicher Ortsdurchfahrten. „Am nervenaufreibendsten war mit Sicherheit die Causa Aktivpark. Doch letztendlich haben wir auch dort eine gute Lösung gefunden“, so der scheidende Bürgermeister.